Jānis Ruņģis izdod trīs kinomūzikas albumus

Siltums / Warmth (Original Movie Soundtrack) by Jānis Ruņģis

2018. gadā klajā laistajā jaunā režisora Armanda Zača filmā “Terapija” vēstīts par vienu no aktuālākajām mūsdienu problēmām – emocionālo veselību un depresiju. Tas ir stāsts par jaunu vīrieti, kurš cenšas savā dzīvē ieviest radikālas pārmaiņas, stāties pretim šodienas realitātei, atklājot arī sarežģītās attiecības ar māti.

Terapija / Therapy (Original Movie Soundtrack by Jānis Ruņģis