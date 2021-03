Kadzuo Išiguro: "Atcelšanas kultūra" grūž jaunos rakstniekus pretī pašcenzūrai

Išuguro dzimis 1954. gadā Nagasaki, Japānā, bet piecu gadu vecumā ar ģimeni pārcēlās uz Lielbritāniju. Pašreiz viņš dzīvo Londonā ar sievu un meitu. Vairāki viņa romāni tulkoti latviešu valodā - "A Pale View of Hills" ("Tāla kalnu ainava"), "An Artist of the Floating World" ("Gaistošās pasaules mākslinieks"), "The Remains of the Day" ("Dienas atlikusī daļa"), "When We Were Orphans" ("Kad mēs bijām bāreņi") un "Never Let Me Go" ("Neļauj man aiziet").