Četrās slimnīcās traucēta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana

Kuldīgas slimnīcā no 9.februāra netiek nodrošināts endoskopijas izmeklējums, Krāslavas slimnīcā no 12.februāra netiek uzņemti internā profila pacienti, savukārt Tukuma slimnīcā no 26.februāra nav vietu hronisko pacientu un traumatoloģijas nodaļā. Tāpat Cēsu klīnika no 1.marta līdz 7.martam netiek uzņemti neiroloģijas profila pacienti.