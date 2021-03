Video ⟩ Vēsturiskās spēlfilmas – latviešu skatītākās pēdējo gadu desmitu filmas

Režisors un scenāriju autors Māris Martinsons akcentē, ka vēsturisko spēlfilmu veidotāju atbildība ir liela. Runājot ar vēsturniekiem, viņš ir sapratis: ir filmas, kuru pamatā ir notikumi, kas ir pārskatāmā pagātnē un par kuriem ir pieejamas video, foto un citas liecības. Bet tad iestājas laikposms, par kuru šādu liecību vairs nav. Kāds vēsturnieks viņam teicis: “Lai kā jūs tos notikumus parādīsiet, nākamās paaudzes domās, ka tieši tā tas ir noticis.” No vienas puses, tas dod brīvības sajūtu. Bet no otras puses ir atbildības sajūta, ka nedrīkst pašmērķīgi vai pavirši attiekties pret detaļām, kas raksturo to laiku. Ir mākslinieciskā puse, un tā nekur nepazudīs. Bet svarīga ir arī vēsturiskā puse, lai saprastu tā laika cilvēkus un potenciālu. Jau šonedēļ Māris Martinsons uzsāks savas pirmās vēsturiskās spēlfilmas “Zeme, kas dzied” filmēšanu. Tā vēstīs par 1873. gadu, kad notika pirmie latviešu Dziesmu svētki. Tas bija laiks, kad pirmo reizi kori no Vidzemes un Kurzemes satikās vienkopus un latvieši sāka sevi apzināties kā tautu. Nostiprinājās nacionālais pašlepnums un pašapziņa. Režisors uzsver, ka šie vēsturiskie stāsti sniedz atbildes, kas mēs esam, no kurienes nākam, kas ir bijis. Viņš piebilst, ka “Dvēseļu puteņa” piemērs ir apliecinājums, ka skatītāji vēlas redzēt šādas filmas. Tas iedrošina, veidojot tādu filmu kā “Zeme, kas dzied”. Māris Martinsons atklāj, ka pēdējo gadu laikā vispusīgi apzinājis vēstures posmu, ko aptver viņa veidojamā filma. Ir tik daudz nianšu, kas jāaptver – kostīmi, runas un uzvedības manieres, žesti, ēšanas paradumi, sabiedriskās dzīves veidošanās. Vēsturiskas filmas ir ļoti interesantas ar to, ka režisors var bagātināt sevi, lai pēc tam bagātinātu savu skatītāju.