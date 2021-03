Zaļakmentiņa: Policija sākusi kriminālprocesu saistībā ar KPV LV dokumentu atbilstību

Zaļakmentiņa aģentūrai LETA norādīja, ka šāda informācija esot saņemta no VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Centra iecirkņa.

Kā skaidro bijusī PCL valdes locekle, viņa VP iepriekš iesniedza dokumentus par to, ka UR "tika iesniegtas nepatiesas ziņas par biedru sapulces norisi". Viņa arī norāda, ka UR iesniegtie, viņas ieskatā "sagrozītie dokumenti" esot parakstīti ar trīs Saeimas deputātu parakstiem.

Pēc iesnieguma valsts galvenajai notārei Gunai Paiderei, no viņas esot saņemta atbilde, ka PCL līdz 8.martam jāsniedz paskaidrojumi. jāuzrāda protokola oriģināls un precizēti statūti, pavēstīja Zaļakmentiņa. Viņa rosinājusi tāpēc atlikt 7.martā paredzēto PCL atkārtoto, ikgadējo biedru sapulci, taču bijušās valdes locekles rosinājums neesot uzklausīts.

Kā ziņots, iepriekš PCL iekšienē starp bijušo, 6.decembrī ievēlēto valdi no vienas puses un pie varas valstī esošajiem PCL politiķiem no otras puses bija raisījušās domstarpības. Vēlāk UR reģistrēja 12.decembrī ievēlēto valdi, līdz ar to 6.decembra valde zaudēja savas pilnvaras. Pašreizējā PCL valdē, kas ievēlēta 12.decembrī, ir pārstāvēti vairāki pie varas valstī esoši PCL politiķi.