Juris Vaivods: “Mēs mēģinājām noķert galveno atslēgas vārdu. Dziesmu svētku karogs ir Līgo karogs un Dziesmu svētki jau izsenis bijuši centrēti ap Līgo svētkiem, tāpēc mēs šo dabas pilnbrieda laiku esam izvēlējušies par galveno ekspozīcijas vadmotīvu. Arī “Laika līniju” mēs sāksim ar latviešu tradicionālās daudzbalsīgās jeb burdona dziedāšanas piemēru no 1777.gadā vācbaltieša Hupela izdotās grāmatas, tā ir viņa pierakstītā līgotne “Jānis sēde kalniņā”. Tālāk mēs nonākam pie “Jāņuvakara”, Emiļa Melngaiļa izvērstās kompozīcijas, kurā savukārt atrodam dažas Vīgneru Ernesta pierakstītās apdziedāšanās dziesmu melodijas 3. dziesmu svētkiem. Ir tik daudz interesantu sasauču! Gala beigās arī pats vārds “Līgo” - no lībiešu valodas tulkojumā nozīmē “Lai top!”. Varens atslēgvārds!”

Iveta Ruskule: “Jā! Pirmajā stāvā ir interaktīva ekspozīcija, kuras centrā ir “Lielākais koris pasaulē” un “Laika līnija”, kas ir interaktīvā vēstures un dārgumu siena. Tā izstāsta dziesmu svētku tradīcijas stāstu, sākot no laika mazliet pirms Pirmo Vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku sākuma 1873. gadā, līdz mūsdienām, kur ir eksponēti vēsturiski artefakti un izstāstīts tradīcijas tapšanas un attīstības stāsts, iesaistītās vērtības, kas līdz ar Dziesmu svētku tradīciju ir modušās un attīstījušās mūsu kultūrā.”

Juris Vaivods: “Laika līnija” būs ļoti lakonisks stāstījums. Katriem svētkiem būs mazā pasīte, kur mēs iedosim pamatinformāciju - cik bija dalībnieku, kur tas notika, cik dziesmas tika atskaņotas un kas bija virsdiriģenti, bet tālāk sekos ļoti, ļoti rūpīgi atlasīti emocionālākie artefakti un atmiņu stāsti. Katros Dziesmu svētkos būs atšķirīgs artefaktu izvietojums, vai tās būs vitrīnas, vai atvilktnītes, jo katru dziesmu svētku stāstam ir sava emocionālā atslēdziņa, kas iet cauri arī visai latviešu nācijas veidošanās vēsturei. Šī atslēdziņa gan latvietim, gan ārzemniekam uzreiz iedos īsu priekšstatu, kas tie ir bijuši par svētkiem. Tiks izstādīts kāds no artefaktiem, kuri tiek ļoti rūpīgi atlasīti no milzīgā klāsta. Tāpat vēlamies izrādīt godu personībām, bez kurām mēs dziesmu svētku tradīciju nevaram iedomāties. Būs arī spilgtākie dalībnieku atmiņu stāsti, kas uzburs svētku emocionālo gaisotni no dziesmu svētku dalībnieku skatupunkta un sajūtām. Tie tiks ieskaņoti un papildināti ar dziesmu svētkos atskaņoto darbu fragmentiem.