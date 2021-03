Latvijā sācies kļavu sulu tecināšanas laiks

Zemnieku saimniecības “Ragāres” saimnieks Jānis Vaivars: “Kļavām pilnīgi citādāk nekā bērzu sulām. Vajadzīgs nevis tas, lai būtu ļoti silts laiks un tūlīt, tūlīt viss plauktu, bet tas, lai no mīnusiem būtu pāreja tieši uz plusiem. Tā ka nav pat svarīgi, lai būtu februāris, janvāris vai marts, pirmās sulas var būt pat Ziemassvētkos.”

Tieši tā šogad arī notika, jo bija temperatūras svārstības – no plusiem uz mīnusiem un atpakaļ.

Jānis un Elīna ar kļavu sulu tecināšanu, pateicoties vecvecāku īpašumam, kur aug 130 kļavas, aizraujas piekto gadu un ir iemācījušies atšķirt, kurš koks ir gatavs dot sulu un kam vēl ir vajadzīgs laiks. Katrs koks esot mazliet citādāks. Zemnieku saimniecībā visvisādās šķautnēs ir saules novietojums, līdz ar to varot dabūt gan pašās agrākās, gan pašās vēlākās sulas un gadu gaitā šos kokus var iepazīt.

Zemnieku saimniecības ”Ragāres” saimnieki Elīna Skudra un Jānis Vaivars: “Pēc ziemas miega te ar spaiņiem augšā un lejā kursējot, kilometrus ātri var savākt un kārtīgi izkustēties. Sulas dzert vai sulas nest ir ļoti veselīgi! Abi divi. Šie ir vieni no Latvijas sporta dzērieniem, tāpēc izsenis tik ļoti iemīļoti.”

Būtībā no visiem lapu kokiem varētu iegūt sulas, bet no tiem kokiem, kas aug Latvijā, tecina tikai no bērziem un kļavām, jo pārējās sulās nav tik daudz cukura un ir augsts miecvielu saturs. Šīs miecvielas sulas padara rūgtas, tāpēc šobrīd var sākt baudīt tieši kļavu.