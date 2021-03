Tiešraide: "Jaunais normālais" un informācijas pārvaldība uzņēmumos

Tā ir tieši arī ir augstākās vadības atbildība. Šajā pasākumā - konferencē "Uzņēmumu informācijas pārvaldība "jaunajā normālajā" situācijā" ("Enterprise Information Governance in the New Normal") tiks palielināta informētība, kā arī notiks dalīšanās pieredzē par juridiskajiem, uzņēmējdarbības un kiberdrošības aspektiem informācijas pārvaldībā no uzņēmumu vadītāju viedokļa.