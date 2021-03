Tokijā no betona uzbūvētas "peldošas" publiskās labierīcības

Celtne tapa kā publiska telpa ar kultūras aspektu pirms atliktajām Tokijas olimpiskajām spēlēm. Paredzēts, ka to olimpiādes laikā izmantos Kengo Kuma prejektētā Nacionālā stadiona apmeklētāji un tā kalpos pilsētai arī nākotnē.

7,5 metrus augstais tualetes bloks ir vairāk nekā divas reizes augstāks par blakusesošo metro stacijas ieeju, kas apvienojumā ar monolītā betona fasādi to padara impozantu.

Lai radītu viesmīlīgu izskatu, kabīnes ir izveidotas no koka paneļiem un izmantotas misiņa izkārtnes. Garš jumta logs, kas apņem visu bloku, apgaismo to no augšas.