Kā neapmaldīties auto riepu labirintos? Septiņi ieteikumi

Ierasts, ka vissezonas riepas apzīmē ar marķējumu M+S ("Mud and snow" no angļu. val. "dubļi un sniegs"), taču šis apzīmējums nācis no ASV, kur lielākajā daļā valsts teritorijas ziemas nav tādas kā pie mums. Riepas tikai ar M+S simbolu nav paredzētas lietošanai ziemā, ja ikdienā pārvietojamies ārpus pilsētas. Cilvēkiem, kuri izvēlas vissezonas riepas, jālūkojas pēc riepām ar simbolu, kur redzami trīs kalni, sniegpārsliņa un abreviatūra 3PMSF ("Three-peak mountain snowflake" no angļu val. "Trīs kalni un sniegpārsla"). Šīs riepas ir testētas un veidotas atbilstoši tām prasībām, kādas ir ziemas riepām.