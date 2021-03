Centrālā procesora veiktspēja ir vairāk nekā trīs reizes ātrāka, kas ļauj visu nepieciešamo paveikt zibenīgi. 8 kodolu procesors viegli tiek galā ar ikdienas uzdevumiem, izmantojot tikai desmito daļu no datora enerģijas.

Čips ir aprīkots ar vienu no ātrākajiem grafikas procesoriem, kas apstrādā attēlus piecas reizes ātrāk nekā iepriekš. Tas ļauj MacBook Air tikt galā ar īpaši sarežģītiem uzdevumiem, izmantot jaunākās grafiskā dizaina programmas, veidot un rediģēt augstākās kvalitātes video vai spēlēt spēles ar sarežģītu grafiku.

Šādas īpašības palielina šī lietotājam draudzīgā datora mobilitāti. Jūs varat to ņemt līdzi uz mācību klasi, biroju, ceļojumā vai atvaļinājumā, vai strādāt ar to no mājām. Lai arī dators ir viegls un mobils, tā jauda ir pieaugusi turpat trīskārt un akumulatora darbības laiks ir par 5 stundām ilgāks nekā iepriekš.