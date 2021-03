Latvijas kopražojuma filma iegūst Berlīnes kinofestivāla "Sudraba lāci"

Festivāla galvenās skates žūrija bija vienīgā, kas filmas skatījās klātienē kinoteātrī Berlīnē. Žūrijā šogad strādāja iepriekšējo Berlīnes kinofestivāla balvu, Zelta lāču laureāti, kinorežisori Mohammads Rasulofs no Irānas, Nadavs Lapids no Izraēlas, Adina Pintilje no Rumānijas, Ildiko Enjedi no Ungārijas, Džanfranko Rosi no Itālijas.