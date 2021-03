Austrumu bloka arhitektūra: vēsturiskas viesnīcas

Ievērojamā ēka, kas slejas pašā Bukarestes centrā, ir Rumānijas galvaspilsētas modernā brutālisma arhitektūras ikona. 25 stāvu augstceltne bija pirmā piecu zvaigžņu viesnīca, kas tika uzcelta Rumānijā un vienlaikus bija arī augstākā ēka pilsētā. Tā tika iecerēta kā grezna atpūtas vieta tūristiem. Katrā no 257 viesnīcas guļamistabām ir balkons, no kura paveras atšķirīgi panorāmas skati pār Bukaresti. Viesnīcas modernisma interjeru veido smagnēji marmora un murāno stikla dekori, kā arī baltas itāļu valriekstu mēbeles.

Cerību pilno, padomju kosmisko lidojumu laiku simbolizējot, Kišiņevas centrā slejas masīva augstceltne ar pamanāmu uzrakstu “cosmos”. Ēka tika uzbūvēta laika posmā no 1974. līdz 1983. gadam, un tolaik tā bija lielākā viesnīca valstī. 20 stāvu dzelzbetona konstrukcija var lepoties ar simetrisku fasādi, kas sastāv no trijstūrainiem konsolveida balkoniem, ekstravagantu marmora interjeru un pirmā stāva piebūvi, kur atrodas kazino.

“Interhotel” Veliko Tarnovā ticis dēvēts par megalomanisku varoņdarbu, vienlaikus arī par vienu no neglītākajām viesnīcām pasaulē. Sociālistiskā laikmeta būve, kas uzcelta Jantras upes krastā, sastāv no vairākām ēkām, kas balansē uz betona kolonnām, lai iekļautos reljefā. To projektēja atpazīstams bulgāru arhitekts Nikola Nikolovs, kuram tika uzdots uzdevums pārveidot bijušās galvaspilsētas publiskās telpas. Šis modernisma arhitektūras objekts nebija no vieglākajiem uzdevumiem. Tā būvniecība tika uzsākta jau 1967. gadā, taču pagāja 14 gadi, pirms 1981. gadā tā tika atklāta, atzīmējot Bulgārijas valsts dibināšanas 1300. gadadienu.