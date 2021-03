Izraēla atliek palestīniešu strādnieku vakcināciju pret Covid-19

Palestīniešu strādnieku vakcinācijas programmu bija paredzēts sākt svētdien kontrolpunktos, caur kuriem palestīnieši no Jordānas rietumkrasta ierodas Izraēlā, un Izraēlas rūpniecības zonās.

Šī vakcinācija varētu mazināt Izraēlas kritiku par to, ka tā nedalās savos vakcīnu krājumos ar palestīniešiem, kuri dzīvo Jordānas rietumkrastā un Gazas joslā, lai gan Izraēla ir panākusi vienu no pasaulē straujākajām vakcinācijām pret Covid-19.

Izraēlā strādā apmēram 100 000 palestīniešu no Jordānas rietumkrasta. Palestīnas pašpārvalde ir ieguvusi vakcīnu devas tikai 6000 cilvēkiem, kas nozīmē to, ka lielākā daļa no septiņiem miljoniem palestīniešu Jordānas rietumkrastā un Gazas joslā paliks nevakcinēti.