Kāpēc ir svarīgi dzert D vitamīnu Covid-19 izplatības laikā? Skaidro eksperti

"MFD laboratorijas" galvenā ārste norāda, ka vairākos pētījumos pierādīts, ka gan sievietēm, gan vīriešiem visās vecuma grupās Covid-19 izraisītas slimības norise ir vieglāka pie pietiekama vai optimāla D vitamīna līmeņa organismā, nekā tiem, kuriem ir D vitamīna deficīts. Tas skaidrojams ar to, ka ar vīrusu cīnās cilvēka imūnsistēma un līdz ar to - jo vājāka tā būs, jo vīrusa saslimšanas gaita būs smagāka.

Ņemot vērā, ka D vitamīns ir taukos šķīstošs, organisms to spēs pilnvērtīgi izmantot vien tad, ja tas lietots ēšanas laikā. Tas pieejams pilienu, kapsulu, košļājamu želeju un aerosolu formā, tāpēc katram (tostarp arī bērniem) būs iespējams atrast sev piemērotāko D vitamīna uzņemšanas veidu. "Euroaptieka" farmaceite Zane Melberga norāda, ka, izvēloties D vitamīnu, svarīgi pievērst uzmanību tam, cik lielas ir tā darbības vienības - jo to būs vairāk, jo labāk. Tajos preparātos, kuros šis skaits būs lielāks, būs jālieto mazāk un tas pietiks ilgākam laikam.

D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas un muskuļu darbību, kā arī piedalās kalcija absorbācijā, tādēļ to ieteicams uzņemt no rītiem. Ņemot to vērā, nebūtu ieteicams D bērniem dot vakarā, lai nevairotu bērna aktivitāti un grūtības iemigt. Lai zinātu, cik lielu D vitamīna devu nepieciešams uzņemt attiecīgajos vecuma posmos, nepieciešams konsultēties ar ārstu, taču pēc starptautiskajiem standartiem zīdaiņiem līdz gada vecumam jāuzņem 1000SV (starptautiskās vienības), bērniem no 1 līdz 10 gadiem līdz 2000SV, savukārt pusaudžiem un pieaugušajiem, tostarp grūtniecēm ir noteikts līdz 4000SV dienā.