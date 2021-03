Iecirknim būtu vajadzīgi 38 izmeklētāji, bet decembra beigās bija 8, intervijā Re:Baltica norādīja Valsts policijas (VP) priekšnieks Armands Ruks. Katram no viņiem seifā vidēji ir 800 iesākti kriminālprocesi.

Lai gan par policistu trūkumu pa ausu galam dzird ik gadu, retais no mums apzinās, ka situācija ir sasniegusi katastrofas apmērus. 2020. gada beigās VP ir brīva katra piektā darba vieta. Katru gadu aiziet vairāk cilvēku nekā nāk vietā. VP koledžas direktors Ģirts Zalāns norāda, ka no koledžas ik gadu dienestā nonāk 150-200 jauni policisti, vēl tikpat jau esošo darbinieku iegūst augstāku kvalifikāciju. Tas nozīmē, ka ar koledžu vien lielo darbinieku robu neaizpildīt, tāpēc VP priekšnieks sarunā ar Re:Baltica uzsver nepieciešamību apturēt darbinieku aiziešanu.

Ko policistu trūkums nozīmē mums kā sabiedrībai? Dzīvojam “viltus drošībā” – policija it kā ir, bet pārliecības, ka vajadzības gadījumā jums varēs palīdzēt, nav.

Par nozari atbildīgais ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) norāda, ka “mēs nedrīkstam runāt par atalgojumu, kas ir zemāks par 1000 eiro uz rokas”. Provizoriski tam vajag vismaz 40 miljonus un pavasarī Ģirģens plānojot jauno atalgojuma modeli iesniegt valdībai, bet ilūziju maz ir pat pašam ministram. “Būsim reāli – ja naudas nav, tad viņas nav. Uzskatu, ka tāpat kā bija ar mediķiem – jāpasaka grafiks, kad sasniegsim konkrētu algu līmeni”. Vēl 196 miljonus vajag ēku pārbūvēm reģionos, esošos “midzeņus” aizstājot ar ēkām, kur zem viena jumta ir vairāki dienesti – policijas, ātrās palīdzības, ugunsdzēsēji. To ministrs grib finansēt no Eiropas Savienības fondiem un publiskās-privātās partnerības, bet, vai un kad tas varētu notikt vēl skaidri nav zināms. Nav konkrētas informācijas arī par to, vai kāds gribētu investēt partnerībā. Rīgas iecirkņu problēmas šai summā nav ierēķinātas.