Kāpēc neizdodas atrast sabiedrisko mediju uzraugus?

“Mazliet pagarinot šo termiņu līdz 30.martam, es domāju, ka mēs sapratīsim to temperatūru, ja tā var izteikties, par ko īsti šiem kandidātiem ir vairāk vēlmes vai bažas. Bet to temperatūru mēs saprastu mazliet vairāk uz to 30.martu. Šī atalgojuma problēma – personīgi es uzskatu, ka tas ir aktuāls jautājums. Bet nu no otras puses šajā visā pandēmijas notikumu virpulī, kas šobrīd notiek Latvijā, ar dažnedažādām citu instanču atalgojuma sistēmām un veidiem – manuprāt, vēl mazliet mēs varam pagaidīt ar šo diskusiju. Vismaz līdz 30.martam,” saka Kaimiņš.