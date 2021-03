Noskaties džeza pianista Kristapa Vanadziņa muzikālo sveicienu 8. martā

No 8. marta radio un digitālajās platformās pieejams Kristapa Vanadziņa trio otrais singls ar anglisko nosaukumu "It Doesn’t Count When You Believe" no 2021. gada maijā gaidāmā vinila albuma “The Love Garden has Overgrown”. Kā īpašs sveiciens Starptautiskajā sieviešu dienā, no 8. marta klausītājiem visā pasaulē pieejams arī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” tapušais koncerta "Mīlestības dārzs ir aizaudzis" videoieraksts.