Izdots Andreja Osokina albums ar Geršvina un Debisī mūziku

"Biju ļoti saviļņots, kad "Prima Classic" dibinātāji – mūsu izcilā operdziedātāja Marina Rebeka un brīnišķīgais skaņu režisors Edgardo Vertanesjans – mani uzrunāja ierakstīt solo albumu. Šī ideja, neskatoties uz pandēmijas laika ierobežojumiem, tika realizēta ar milzīgu iedvesmu un enerģiju, un esmu ārkārtīgi priecīgs, ka to novērtē klausītāji visā pasaulē," atklāj Andrejs Osokins.

Jau pirms albuma iznākšanas tajā iekļauto skaņdarbu ieraksti pamanīti un novērtēti pasaulē. Trīs līdz šim izdotie šī albuma singli – Džordža Geršvina skaņdarbs "Rapsodija blūza stilā" un Kloda Debisī "Mēnessgaisma" un "Leļļu kekvoks" no svītas "Bērnu stūrītis" – tika iekļauti nozīmīgajā mūzikas straumēšanas vietnes “Spotify” ieteikto klasiskās mūzikas ievērojamo jaunumu vidū, kurā izcelti izcili ieraksti no visas pasaules. Vairāki skaņdarbi guvuši arī "Apple Music" un "Amazon Music" mūzikas ekspertu atzinību.

Andrejs Osokins "Two Worlds" FOTO: publicitātes

Ieraksta skaņu režisors un producents ir Edgardo Vertanesjans, kurš gadu gaitā sadarbojies ar neskaitāmiem pasaulē plaši pazīstamiem klasiskās un neakadēmiskās mūzikas mūziķiem un grupām, to skaitā Marina Rebeka, Lučāno Pavaroti, Anderss Miolins, Teilore Svifta, "The Who", Riana, Kanje Vests un daudzi citi.