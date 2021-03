Latvija saņēmusi 1170 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnas

Vakcīna "Comirnaty", kuru ražo "Pfizer"/"BioNTech", tiks uzglabāta Valsts asinsdonoru centrā, kā rīcībā ir trīs jaunas dziļās saldēšanas iekārtas, kas nodrošina ražotāja noteiktās vakcīnas uzglabāšanas prasības, bet par vakcīnas loģistiku Latvijā un tās izvadāšanu uz konkrētiem vakcinācijas kabinetiem atbildīgs AS "Recipe Plus".

Kopumā no 8.marta līdz 4.aprīlim paredzētas desmit vakcīnu piegādes, kā rezultātā Latvija varētu saņemt 164 448 vakcīnas devu. Tas nozīmē, ka šonedēļ Latvija varētu saņemt kopumā 15% no šajā laika periodā - no 8.marta līdz 4.aprīlim - paredzētajām vakcīnu devām.