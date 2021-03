Nacionālā teātra direktors: neatkarīga valsts sākas nevis ar ekonomisko, bet kultūras telpu

Jautāts, vai teātris var pretendēt uz atbalsta mehānismiem, Vimba skaidroja, ka teātrim ir valsts dotācija un tā darbinieki nevar aiziet dīkstāvē un cerēt uz pabalstu. Teātra direktors norādīja, ka patlaban izmaksas ir samazinātas uz cilvēku rēķina. Viņš uzsvēra, ka teātri paši nopelna aptuveni pusi no tās summas, ko piešķirt valsts. No tās naudas, ko iegūst no biļešu ieņēmumiem, var nomaksāt algas, segt izdevumus, kas saistīti ar jauniestudējumu radīšanu, vai nomaksāt komunālos maksājumus.