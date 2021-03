Kārtības policijā pērnā gada beigās trūka 838 darbinieku visā Latvijā. Desmit gados bedre no 5% izaugusi līdz 20% jeb katram piektajam, stāsta Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis, kurš atzīst, ka agrāk par to lasījis tikai grāmatās, bet tagad darbinieki slodzes dēļ izdeg acu priekšā: “Man tas bija kaut kas svešs, bet tagad redzu to kolēģu vidū. Cilvēki izdeg. Spēcīgi vīrieši ilgstoši nevar strādāt. Kaut kas nav kārtībā, cilvēki ir pārstrādājušies.”

Viņš to zina ne no nostāstiem vien, jo daļa darbinieku pirms atlūguma meklē palīdzību arodbiedrībā. “Atnāk darbinieks pie priekšnieka, saka, ka viņam divi nepilngadīgi bērni, kurus nav, ar ko atstāt pa nakti. Lūdz, lai neliek nakts dežūras. Priekšnieks nedomā, kā spert solī pretī, bet saka, ka likums uzliek par pienākumu pildīt pavēles – un viss. Ja kaut kas notiks ar bērniem, ko sauks pie atbildības? Vecāku, ne jau priekšnieku. Policisti soda citus vecākus, kas nepilda pienākumus pret bērniem, bet paši drīkst atstāt bez pieskatīšanas? Ko darbiniekam šādā situācijā darīt? Protams, ka bērni būs svarīgāki. Darbinieks nolēma iet prom. No Kārtības policijas, kur jau tā ir liels iztrūkums,” vienu no gadījumiem atstāsta Augustāns.