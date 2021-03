Iespēja latviešu raidījumus parādīt Skandināvijā un pasaulē

Mēs apzināmies, ka visi cilvēki nevar pārzināt visas valodas, tādēļ centīsimies labākos raidījumus padarīt pieejamus pēc iespējas plašākam skatītāju lokam, pievienojot subtitrus. Līdz ar to arī Latvijas satura radītājiem būs iespēja caur Viaplay sasniegt skatītājus Skandināvijā un citur pasaulē. Augustā sāksim strādāt Polijā, pēc tam ASV un nākamgad vēl vairākās valstīs. Tātad, ja mēs Latvijā redzēsim interesantu saturu, tad rādīsim to visur. Un tas ir lielākais ieguvums no atrašanās šādā Eiropas mēroga straumēšanas platformā.