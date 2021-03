Banku analītiķi: Tuvākajos mēnešos Latvijā varētu atgriezties inflācija

Āboliņš skaidroja, ka patēriņa cenu kāpums Latvijā pēdējos mēnešos pārsvarā ir saistīts ar ārējiem faktoriem, it īpaši naftas cenu kāpumu, savukārt iekšējo ekonomisko aktivitāti un līdz ar to arī cenu kāpumu pagaidām bremzē Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestie fiziskās distancēšanās pasākumi. To rezultātā pakalpojumu cenas Latvijā februārī palielinājās tikai par 0,9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas ir lēnākais pakalpojumu cenu kāpums Latvijā kopš 2016.gada.