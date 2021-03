Igaunijas premjere sola stingrus ierobežojumus lai ierobežotu britu Covid-19 paveida izplatību

Tikmēr virusologs, valdības konsultatīvās zinātniskās padomes loceklis Andress Meritss uzskata, ka stingri ierobežojumi nepieciešami neatkarīgi no vīrusa britu paveida izplatības.

"Ik dienu slimnīcās tiek uzņemti sirdzēji ar apgrūtinātu elpošanu, augstu temperatūru, kuriem nepieciešama ārstu, medmāsu un aprūpes darbinieku uzmanība un atbalsts," sociālajā tīklā "Facebook" ierakstījusi premjere, kas pati līdz ceturtdienai atrodas pašizolācijā pēc kontaktēšanās ar cilvēku, kuram vēlāk atklāta inficēšanās. ""Covid-19" pacientiem paredzēto gultu skaits tiek palielināts, bet visam ir robežas. Mēs, no vienas puses, meklējam papildu darbaspēku slimnīcām, bet, no otras puses, katram no mums arī jāpalīdz gādāt, lai nebūtu jaunu inficēšanās gadījumu."