Covid-19 Latvijā: pirmo reizi teju piecu mēnešu laikā inficēto īpatsvars nokrities līdz 3%

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 15 633 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3%. Pēdējo reizi zemāks pozitīvo gadījumu īpatsvars datēts ar 22.oktobri, kad tas bija 2,9%.

Starp mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem.