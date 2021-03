"Bija tikai viena izvēle - bēgt." Uz Lietuvu aizbēgušā baltkrievu taksista stāsts

Aleksejs atzīst, ka lēmums bēgt uz Lietuvu esot bijis izmisuma solis. "Man bija tikai viena izvēle - bēgt. Es esmu cietušais, bet man grasās piespriest trīs gadus kolonijā. Pēc tā, kas notiek valstī, man vienkārši nebija ticības Baltkrievijas tiesu sistēmai. Godīgi sakot, man negribējās bēgt līdz pēdējam, taču nācās pieņemt lēmumu - sēdēt cietumā vai aizbraukt no valsts," viņš stāsta.

"Man uzreiz teica, lai ne no kā nebaidos. Neviens mani netaisās izdot Baltkrievijai.

2020.gada augustā viņš vērsās Baltkrievijas Izmeklēšanas komisijā ar iesniegumu, lūdzot izmeklēt to, ka OMON darbinieks ir viņu smagi piekāvis. 2021.gada janvārī viņš saņēma atbildi - komisija atsakās ierosināt krimināllietu "nozieguma sastāva neesamības" dēļ.

"Tas, kas ar mani notika 2020.gada 11.-12.augustā, ir smaga trauma - kā fiziska, tā arī morāla," uzsver Aleksejs. "Ar to ir grūti sadzīvot, nospiedums saglabāsies visu mūžu. Nevienam nenovēlu pieredzēt tādas fiziskās sāpes, kādas jutu es. Nenovēlu to pat tiem, kuri man to nodarīja. Piedzīvoto varētu salīdzināt ar grāmatu un filmu par Otro pasaules karu varoņiem - karagūstekņiem, kurus pazemo fašisti."