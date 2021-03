"Tesla" mēneša laikā piedzīvojusi būtisku vērtības kritumu

Neraugoties uz to, ka uzņēmuma akciju vērtībai ir lejupslīdoša tendence, pēdējo 12 mēnešu laikā vērtības pieaugums joprojām izskatās iespaidīgs - kopš pagājušā gada marta "Tesla" akciju vērtība ir augusi par vairāk nekā 4,6 reizēm.

"Tesla" nav vienīgais elektromobiļu ražotājs, kas piedzīvojis tirgus vērtības kritumu. Tā, piemēram, "Nio Inc." un "Nikola Corp." pēdējā mēneša laikā zaudēja 38% no akciju vērtības, bet "Li Auto Inc." - 30%.