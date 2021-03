Kā tapa pērnā gada energoefektīvākā ēka

Upesciema mājai trīs gadus – no 2018. līdz 2020. gadam – fiksēts elektroenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim, kā arī kopējais elektroenerģijas patēriņš.

Pārejas koeficienta vērtība no elektroenerģijas uz siltumenerģiju ir atkarīga no apkures sistēmas, proti, siltumsūkņa NIBE F1255 lietderības koeficienta COP. Ražotāja deklarētā COP vērtība ir 3,18 – 5,06. Pieņemot vidējo vērtību COP 4,12, siltumsūknis gadā saražoja siltumenerģiju 15,62 × 4,12 = 64,35 kWh/m2 vērtībā. Tā energosertifikātā norādītā aprēķina siltumenerģijas vērtība atšķiras no faktiskās vērtības par 0,82% jeb 0,53 kWh/m2 gadā un atbilst MK noteikumiem Nr. 348.