Rotko kapelas jubileju Hjūstonā svinēs ar latviešu džeza koncertu

Koncerta videoieraksts tapa šā gada februārī Latvijas Radio 1. studijā, bet 11. martā pulksten 18.00 (pēc Latvijas laika – 12. martā pulksten 02.00) galarezultātu novērtēs džeza, Rotko daiļrades un vispār augstvērtīgas mākslas cienītāji visā pasaulē, vērojot to Rotko kapelas piedāvātā tiešsaistē interneta servisā “Vimeo”. Tiešsaiste būs bezmaksas ar iespēju ziedot, un līdz pat sākuma laikam iespējams piereģistrēties Rotko kapelas mājas lapā rothkochapel.org. Pirms "Rothko in Jazz" videoieraksta pārraidīšanas 11. martā uzrunu skatītājiem teiks Marka Rotko dēls Kristofers. Pēcāk koncerta ieraksts būs skatāms arī Rotko kapelas interneta arhīvā.

Rotko kapelā regulāri notiek mākslas izstādes, semināri, izrādes, koncerti un citi pasākumi. To 1971. gadā dibināja mākslas mecenāti Džons un Dominika de Menili, un kapelā pastāvīgi apskatāmas arī Marka Rotko gleznas. Gleznainā Hjūstonas muzeju un citu kultūras iestāžu rajonā atrodamās ēkas forma veidota kā astoņstūris, kas aizgūts no grieķu krusta, un kapelas noformējumu lielā mērā noteica pats Marks Rotko. 2000. gadā Rotko kapela tika iekļauta ASV Vēsturisko vietu nacionālajā reģistrā.

Latviešu džeza mūziķu koncerts Rotko kapelas jubilejas programmā iekļauts sadarbībā ar Ārlietu padomi Hjūstonā un Latvijas goda konsulātu Teksasā. Ideja par "Rothko in Jazz" iekļaušanu Rotko kapelas svinībās radās Ārlietu padomes attīstības procesu vadītājai Sandijai Bajo, kura ir ASV latviete.

"Pirms trim gadiem man bija liels prieks klātienē izbaudīt Māra Briežkalna kvinteta programmu “Rothko in Jazz” Mihaila Barišņikova Mākslas centrā Ņujorkā,”

stāsta Sandija. “Tajā brīdī sapratu, ka viss ir lieliski savienojams kopā – ir Rotko daiļradei veltīta latviešu mūziķu koncertprogramma un Hjūstonā, kur dzīvoju un strādāju es, ir Rotko kapela. Bija plānots, ka Hjūstonā koncerts notiks pērn, taču visiem zināmu iemeslu dēļ plāni tika pamainīti un "Rothko in Jazz" tika iekļauts kapelas 50 gadu jubilejas programmā, kas tiek organizēta virtuālajā vidē.”

«Rothko in Jazz» FOTO: Publicitātes foto

Sandija Bajo neslēpj, ka allaž ir īpaši priecīga veicināt ASV ar Latvijas vārdu saistītus kultūras un citu sfēru projektus, par ko saņemta arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atzinība. Viens no lielākajiem šādiem projektiem bija Niagāras ūdenskrituma izgaismošana Latvijas karoga krāsās par godu mūsu valsts simtgadei. Tagad viņa Hjūstonas un Teksasas kultūras mīļiem vēlas parādīt Rotko tiešo saistību ar Latviju. "Rotko vārds šeit ir labi zināms un kapela tiek ļoti labi apmeklēta," turpina Sandija. "Taču gandrīz neviens nezina, ka Rotko ir nācis no Latvijas. Vēlos šo situāciju labot. “Rothko in Jazz” ir ļoti skaists veids, kā šo informāciju uzskatāmi pasniegt. Turklāt noteikti sagaidīsim arī brīdi, kad Māra Briežkalns kvinteta koncerts Hjūstonā varēs notikt klātienē. Es ļoti ceru, ka tas notiks jau šā gada 18. novembrī, kas atkal būtu lieliska saikne ar Latviju."