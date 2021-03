“Policijas midzeņi,” tā LTV raidījums Aizliegtais paņēmiens nodēvēja iecirkņus, kuros strādā likumsargi. Nolupušas sienas, vējš, kas gaudo no logu šķirbām, caurumi grīdās, kurus darbinieki cenšas aizlāpīt par pašu naudu – policistiem darbs šādos apstākļos ir ikdiena.

Tapetes un linolejs nav mainīti gadu desmitiem un ir vienos caurumos. Elektrības sadales skapji saglabājušies no padomju laikiem. Elektrība arī ik pa laikam pazūdot. Telpu vēdināšanas sistēmas nav, taču ziemā no logiem pūš vējš. “Tikai nemēģiniet vērt vaļā, izkritīs,” saka iecirkņa priekšnieks Aleksandrs Petrovs un rāda uz logu ailēm. Otrā stāva gaitenī griestus tur balsti, sienās indikatori mēra plaisas. “Kamēr uz galvas kādam neuzkritīs, nekas nemainīsies,” smejoties saka priekšnieks. Tas tikai daļēji izklausās pēc joka.

Par nozari atbildīgais ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) stāsta, ka iecirkņu bēdīgo stāvokli reģionos risināšot, būvējot jaunus tipveida projektus, kas zem viena jumta apvienos vairākus dienestus – katastrofu pārvaldības centrus. Dažviet tā būs policija un ugunsdzēsēji, bet citur pievienosies arī “ātrie”. Savukārt Rīgā šobrīd notiekot sarunas par iecirkņu apvienošanu. “Plāns ir atrast 2-3 lielus objektus nomai, pielāgot un izmantot VP vajadzībām. Tajos apvienot vairākus iecirkņus,” atklāj Ģirģens. Šim plānam galvaspilsētai no valsts budžeta šogad un nākamgad prasīs 12 miljonus eiro.

Valdība pērn novembrī atbalstīja ziņojumu par iekšlietu nozares reformām, bet tas nenozīmē, ka tam piešķirta nauda. Iekšlietu ministrija (IeM) aprēķinājusi, ka reģionu iecirkņu būvniecībai vajag 196 miljonus eiro. Ģirģens uz budžeta līdzekļiem necerot – finansējumu centīšoties piesaistīt no Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) un publiskās-privātās partnerības. Šobrīd ANM iezīmēti 36,6 miljoni katastrofu pārvaldības centriem. Proti, jaunām, zaļām ēkām, kur zem viena jumta atrodas vairāki dienesti – VUGD, VP un NMPD. IeM lēš, ka ar to pietiktu septiņu šādu centru būvniecībai, un četros bāzētos arī policija (Alūksnē, Līvānos, Talsos un Salacgrīvā). Jāatzīmē gan, ka valdība vienojusies ANM plānu pārstrādāt.

Papildus tam IeM grib no valsts budžeta finansēt jaunus objektus Kandavā, Saulkrastos, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Rūjienā un Priekulē. 2021. un 2022. gadā tam no valsts budžeta plānots lūgt 15 miljonus eiro.

Valsts policija, anketējot no darba aizejošos policistus, noskaidrojusi, ka 48% paliktu, ja palielinātos alga. 42% norādīja, ka iet prom, jo “vēlas kaut ko mainīt dzīvē”. Šie vārdi ietver gan atalgojumu, gan darba vidi un laiku.

Viens no policistiem, kurš vēlējās palikt anonīms, Re:Baltica norādīja, ka no sava otrā darba apsardzes firmā labprāt atteiktos, ja saņemtu 200 eiro pielikumu. “Bet man jau tas vecums, kad vairs nav meitenes pa kafejnīcām jāvadā, jaunajiem ar to nepietiks,” viņš smejas. Savukārt cits policists aizgāja, jo jaunajā darba vietā piedāvāja par 300 eiro vairāk.