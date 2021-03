Kļūsti par daļu no pasaulē lielākā cilvēku fotoprojekta

"Inside Out" ir pasaulē lielākais un visaptverošākais cilvēku fotoprojekts ar mērķi mainīt pasauli. No Ekvadoras līdz Nepālai, no Sanfrancisko līdz Palestīnai un pat Arktikai – dažādās vietās projektā iesaistītie cilvēki dalās ar savu fotoportretu un stāstu, kļūstot par publiski aplūkojamu mākslas darbu. Sabiedriski nozīmīgajā fotoprojektā iesaistās arī Valmiera, ziņo Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāve Zane Bulmeistare.