Kļūsti par daļu no pasaules lielākā cilvēku foto projekta

"Inside Out" ir pasaules lielākais un visaptverošākais cilvēku foto projekts ar mērķi mainīt pasauli. No Ekvadoras līdz Nepālai, no Sanfrancisko līdz Palestīnai un pat Arktikai – dažādās vietās projektā iesaistītie cilvēki dalās ar savu foto portretu un stāstu, kļūstot par publiski aplūkojamu mākslas darbu. Sabiedriski nozīmīgajā foto projektā iesaistās arī Valmiera, ziņo Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāve Zane Bulmeistare.