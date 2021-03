Saeima apstiprina Rodiņu Satversmes tiesas tiesneses amatā

Debatēs deputāts Aldis Gobzems norādīja, ka Rodiņa ir noskaņota pozitīvi par ST spriedumu, kas uzsāka diskusijas par ģimenes jēdzienu, nekritizējot to. "Kaut Latvijā Satversmē nevienu dienu nav rakstīts, ka ģimenes jēdziens ir jebkādā veidā domāts paplašināt," pauda deputāts.

Viņaprāt, tas nozīmē, ka minētā kandidāte nevar būt ST tiesnese, jo tiesa šajā gadījumā izgāja ārpus savas kompetences un sprieda politiski ne juridiski. "Rodiņai uz to bija jānorāda, piedaloties Saeimas Juridiskajā komisijā, bet tas netika izdarīts," teica Gobzems.

Pēc viņa domām, tie, kas balsos par Rodiņu "faktiski piesliesies ģimenes jēdziena paplašināšanai Satversmē". Gobzems minēja, ka šis būs zīmīgs balsojums, un tas esot nevis par profesionāli, bet par to, ka "profesionālis, neskatoties uz savām konstitucionālajām zināšanām, baidās pateikt to, kas patiesi ir Satversmē pateikts jau to uzrakstot".