Katrīnas Neiburgas darbs iekļauts Somijas laikmetīgās mākslas muzeja "Kiasma" kolekcijā

Mākslinieces instalācija 2020. gadā tika veidota laikmetīgās mākslas festivālam "Survival Kit 11", kam kuratore bija Katja Krupeņņikova un organizators - LLMC. Festivāla devīze "Būt drošībā ir bīstami" jeb "Being Safe is Scary" tika aizgūta no mākslinieces Banu Džennetoglu 2017. gadā speciāli izstādei "Documenta 14" radītā darba.