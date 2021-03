Kā izvēlēties labāko saules paneļu risinājumu

Saules paneļi kombinācijā ar bateriju risinājumiem, kas kļūst aizvien pieejamāki, var nodrošināt 100% no īpašuma elektrības patēriņa līdz pat 6 mēnešiem gadā. Tādējādi nepērkot elektroenerģiju no tīkla.

Tas ir norēķinu veids mājsaimniecībām, kas ražo elektrību no saules paneļiem. Saules paneļu saražotā elektrība, kas netiek izmantota uzreiz, automātiski tiek nodota kopējā elektrotīklā. Mēneša laikā uzkrātās elektrības apjoms tiek fiksēts - to uzskaita AS "Sadales Tīkls". Saulainajās dienās uzkrāto elektrību var izmantot brīžos, kad saules paneļi elektrību neražo, piemēram, vakaros vai ziemas periodā. Tērējot iepriekš uzkrāto elektrību tiek saņemts samazināts rēķins, kurš sastāv tikai no maksas par AS "Sadales Tīkls" tarifiem. Nav jāmaksā par elektrību un OIK (obligātā iepirkuma komponente) mainīgo daļu.