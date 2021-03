Ojārs Rubenis: "Ir iestājusies ārkārtīgi bailīga pašcenzūra"

"Es domāju, ka tā būtiskākā lieta, ka ir iestājusies ārkārtīgi bailīga pašcenzūra. Es domāju, ka par to vairāk ir jārunā," raidījumam "Krustpunktā" saka Rubenis. "Un Alvis arī... Kaut kas viņa muguras smadzenēs jūt šo situāciju. Un šai saistībā arī Vācijas piemērs ir ļoti uzskatāms, kā man Gundars Āboliņš teica. Jo Vācijā tieši tas arī notiek teātra mākslas nozarē, no sākuma it kā viss bija nevainīgi, un tad lēnām, lēnām radās pilnīgi jauna modifikācija, kā mēs komunicējam ar sabiedrību. Kāpēc tā var izveidoties – tas ir diskusijas jautājums. Es domāju, šajā ziņā radošajām padomēm gandrīz kā 1988. gadā Rakstnieku savienības plēnumā varbūt tomēr savs vārds ir jāsaka. Man tas liekas bīstams faktors šobrīd."