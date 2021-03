Mēneša beigās iebraucēju skaits no trešajām valstīm varētu sasniegt vairākus tūkstošus

Viņš pauda, ka nākamnedēļ, no 15. līdz 21.martam, pašlaik nav plānots neviens ielidojošs reiss no trešajām valstīm, ņemot vērā, ka aviokompānijas vēl gaida precīzus nosacījumus personu ieceļošanai Latvijā. Savukārt nedēļā no 22. līdz 28. martam paredzēti astoņi reisi jeb apmēram 400 iebraucēju, no kuriem tālāk tranzītā dosies 120.