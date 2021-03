Mūsu ikdienas pārcelšanās digitālā vidē liek pievērst pastiprinātu uzmanību ierīcēs glabāto datu drošībai, jo ir aktivizējusies arī kibernoziedzība. Lai Latvijas iedzīvotāji varētu noskaidrot savu kiberdrošības zināšanu līmeni, tehnoloģiju uzņēmums Huawei veica testu*, kurā tika secināts, ka vairāk kā pusei jeb 64% aptaujāto zināšanas par kiberdrošību ir neprecīzas, kas norāda uz nepilnīgu datu drošības svarīguma izpratni. Tādēļ tehnoloģiju uzņēmuma Huawei eksperte dalās ar pavisam vienkārši ikdienā ieviešamiem ieradumiem, kas palīdzēs pasargāt mūsu datus un sensitīvo informāciju no nokļūšanas kibernoziedznieku rokās.

Lietotnes no drošiem avotiem

“Ne vienmēr lejupielādēšanai pieejamās lietotnes ir drošas, tāpēc svarīgi ir iegādāties lietotnes tikai no uzticamiem avotiem, kā, piemēram, Huawei AppGallery, kur, pateicoties četru līmeņu drošības sistēmai, pirms lietotnes ir pieejamas lejupielādēšanai, 37% no tām tiek noraidītas, jo neiztur pārbaudes un neatbilst drošības standartiem. Pie tam, lietotņu izstrādātājiem ir jāpierakstās ar īsto vārdu, lai ievietotu lietotni Huawei oficiālajā lietotņu platformā, tādējādi samazinot iespējas ievietot ļaunprātīgi veidotas lietotnes no nezināmām personām,” iesaka eksperte.