Policijas pētījumā izveidots hroniski bīstamā pārkāpēja "portrets"; rezultāts nav iepriecinošs

Kā var secināt no iegūtajiem pētījuma datiem, salīdzinot ar citiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ātrumpārkāpumi tiek konstatēti visbiežāk - 2020.gadā ātruma pārkāpumi veidoja 82% no visiem pētījuma grupā esošo cilvēku pārkāpumiem.

Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics skaidro, ka šāda situācija ir tikai izpētītājā autovadītāju grupā, nevis sabiedrībā kopumā, un to ietekmē vairāki aspekti. "Būtiskais pieaugums visticamāk ir skaidrojams ar diviem aspektiem. Pirmkārt, autovadītāju uzvedība attiecībā uz pārkāpumu veikšanu progresē visu laiku, jo lielākajā daļā gadījumu persona savus veiktos pārkāpumus uztver kā normu. Otrkārt, policija ir veikusi vairāku kontroles pilnveides pasākumu īstenošanu. Tas nozīmē, ka, palielinoties iespējām uzraudzīt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, palielinās arī konstatēto pārkāpumu skaits," skaidro Andis Rinkevics.

Papildus ātruma pārkāpumiem izpētītā autovadītāju grupa regulāri pārkāpj arī citus noteikumus. Starp biežāk pieļautajiem pārkāpumiem atrodama gan drošības jostu neizmantošana, gan autovadītāja apliecības neesamība vai liegums to izmantot. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas izvēlas atkārtoti pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, nebaidās apdraudēt ne savu, ne apkārtējo drošību dažādos veidos. Turklāt, daļa šo cilvēku pat nav ieguvuši tiesības vadīt auto. Līdz ar to nav iespējams runāt par to, ka autovadītājs spēs kontrolēt savu auto gadījumā, ja pārkāpto noteikumu dēļ radīsies avārijas situācija.