Kaimiņš: SEPLP locekļa alga nav darba tirgum adekvāta

Deputāts pastāstīja, ka ir saņemta "zaļā gaisma" no Saeimas un visām frakcijām par to, ka iespējams pieaicināt personālatlases kompāniju. Viņš atgādināja, ka arī NEPLP kandidātu izraudzīšanā palīdzēja personālatlases uzņēmums. Pēc viņa paustā, sākotnēji tikai divi kandidāti izvirzīja kandidatūras NEPLP konkursā, taču pēc personālatlases piesaistīšanas iespēja izraudzīties bija iespēja no 15 kandidātiem.