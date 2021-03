Daudzviet Latvijā uz ceļiem iespējams apledojums

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju no Vangažiem līdz Līgatnei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam un pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Jelgavai.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kaģiem un no Anneniekiem līdz Blīdenei, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai, pa Daugavpils šoseju no Saulkalnes līdz Skrīveriem un no Pļaviņām līdz Nīcgalei, pa Rēzeknes šoseju no Jēkabpils līdz Varakļāniem un no Ludzas līdz Terehovai un pa Kokneses šoseju no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.