Pieci dāsnākie Zodiaka vīrieši

Skorpiona vīrieši novērtē savu laiku, nopelnīto naudu un nevēlas to tērēt jebkuram, tāpat vien. Šie vīrieši uzskata, ka viņi ir vērtība paši par sevi, tāpēc nav jācenšas izmantot viņu dāsnumu: Skorpions to parādīs tikai tad, kad uzskatīs par vajadzīgu. Skorpioni ir dāsni vīrieši, taču jums nevajadzētu vadīties tikai no Zodiaka zīmes, jānovērtē arī viņu ieguldītais darbs.