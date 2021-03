Kā atjaunot savu organismu pēc saslimšanas, tai skaitā pēc Covid-19?

Fizioterapeite norāda, ka viens no galvenajiem vingrinājumiem ir elpošana caur diafragmu, taču svarīgi atcerēties - ja vingrinājumi tiek veikti telpās, tās pirms tam ir jāizvēdina.

Par papildu vitamīnu un uztura bagātinātāju uzņemšu nepieciešams domāt jau saslimšanas laikā. Farmaceite Zane Melberga norāda, ka, lai ārstējoties ar antibiotikām vai citiem medikamentiem ieteicams uzņemt arī probiotiķus, kas stiprinātu zarnu mikrofloru, uzlabotu vielmaiņu un veicinātu labu pašsajūtu. Svarīgi sekot līdzi arī pareizai to lietošanai. Tās nepieciešams uzņemt divas stundas pirms antibiotiku lietošanas, pretējā gadījumā labo baktēriju lietošanai nebūs jēgas, jo antibiotikas tās iznīcinās.

Pēc jebkuras saslimšanas organisms ir ievērojami novājināts, tādēļ, lai atjaunotu visas vitamīnu un minerālvielu rezerves organismā, būtiski uzņemt A, C, D un B grupas vitamīnus, jo īpaši vitamīnus A un C, kas nostiprina gļotādu un cīnās pret jaunu vīrusu nokļūšanu organismā.

Jāatceras, ka pēc jebkuras slimošanas nedrīkst strauji atsākt ierastās fiziskās aktivitātes, taču darīt to pakāpeniski, slodzi saglabājot zemā vai vidējā līmenī - atkarībā no tā, cik smaga ir bijusi saslimšana. Nekādā gadījumā pēc saslimšanas uzreiz nedrīkst atsākt intensīvas fiziskās aktivitātes, jo īpaši gripas, angīnas, plaušu karsoņa, dažādu infekciju un daudzu citu nopietnu slimību gadījumos. "Euroaptieka" farmaceite Zane Melberga norāda, ka plaušu slimību gadījumos, slimību ar tādiem simptomiem kā drudzis un sāpes locītavās, no sportošanas jāatsakās pilnībā. Ja pēc šādām slimībām cilvēks nebūs pilnībā izveseļojies, atsākot treniņus, tiks radīta pārslodze sirds muskulim, kad sirdij jāpumpē asinis un skābeklis cauri ķermenim daudz vairāk nekā parasti.