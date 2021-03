Kurzemē, Vidzemē un Latgalē uz ceļiem iespējams apledojums

Apgrūtināti braukšanas apstākļi šorīt ir Vidzemes šosejas posmos no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Usmai.