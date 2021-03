Nedēļas horoskops

SVARI Būsi ļoti rosīgs un ne mirkli nespēsi nosēdēt uz vietas. Daudz laika veltīsi mājokļa labiekārtošanai, varbūt uzsāksi vērienīgus remontdarbus. Tieksies pēc visā skaistā, vēlme iegādāties jaunus aksesuārus vai dizaina elementus sitīs augstu vilni. Pievērs uzmanību kādās interneta mājas lapās iepērcies un kam norādi savus personas datus, lai nesanāk bēdīga pieredze ar krāpniecību, kura šajā laikā ir ļoti izteikta. Mīļotais cilvēks tieksies tavas uzmanības visiem iespējamiem līdzekļiem – neizliecies, ka to neredzi!

SKORPIONS Patiks pafilozofēt un komunicēt ar līdzīgi domājošajiem. Brīvie zīmes pārstāvji meklēs iespējas iepazīties, izmantojot kādu no populārajām telefona aplikācijām. Būsi sailgojies pēc viegla flirta un uzmanības piesaistīšanas attiecībā pret pretējo dzimumu. Radošais gars var plesties visos virzienos, kāds Skorpions nodosies mākslas nodarbēm cits centīsies pierādīt sevi pavadot laiku pie plīts gatavojot ko neierastu. Katrā ziņā apgūt ko jaunu un paeksperimentēt būs īstais laiks.

STRĒLNIEKS Darbs no mājām būs nogurdinājis tevi. Svarīgs būs tuvinieku morālais iedrošinājums, uzslavas, komplimenti, tāpēc centīsies pēc iespējas paspīdēt un izcelties, lai tikai būtu uzmanības centrā. Tieksies pēc sajūtas – būt noderīgam. Daudz laika pavadīsi materiālu jautājumu risināšanā. Varbūt meklēsi iespējas piepelnīties. Kāds zīmes pārstāvis var izrādīt interesi par kriptovalūtām. Centies pavadīt vairāk laika ar savām atvasītēm, varbūt atrodiet kādu kopīgu nodarbi, intereses, kuras tikai nostiprinātu jūsu attiecības.

MEŽĀZIS Šis noteikti nebūs tas veiksmīgākais posms jaunu plānu un mērķu kaldināšanai, arī nopietnu lēmumu pieņemšanu vēlams atlikt uz vēlāku laiku. Neplānoti tēriņi var pamatīgi iegriezt pa kabatu, tāpēc seko līdzi savam konta atlikumam un saplāno to kārtīgi! Vadot auto, seko līdzi ātrumam ar kuru izvēlies braukt, lai nesanāk neplānota fotosesija no fotoradara puses. Vēlams vairāk laiku veltīt ģimenei un ar mājokli saistītām lietām. Atsakies no alkoholiska rakstura dzērienu lietošanas.