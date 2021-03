Daudzviet apledojuši un vietām sniegoti autoceļi, strādā 178 ziemas tehnikas vienības

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas visā posmā, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Virešiem, Valmieras šosejas visā posmā, Rīgas apvedceļa Baltezers-Saulkalne, visā posmā, Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte, visā posmā, Daugavpils šosejas visā posmā, Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas visā posmā un uz Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un posmā no Blīdenes līdz Skrundai.