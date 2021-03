"Very Cool People" VEF Kultūras pilī prezentēs jaunu koncertprogrammu

Grupa "Very Cool People" sagatavojusi jaunu koncertprogrammu, ko prezentēs VEF Kultūras pils koncertcikla "Koncerts ar odziņu" tiešsaistes koncertā 31. martā plkst. 19.00. Tas būs muzikāls ieskats šā gada rudenī gaidāmajā albumā "50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism".