Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos gājuši bojā trīs cilvēki

Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks, bet viens cilvēks no ēkas bija evakuējies saviem spēkiem.

Tāpat svētdienas vakarā tika saņemts izsaukums Jelgavā, kur trīsstāvu dzīvojamās ēkas trešajā stāvā dega sadzīves mantas 20 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas izglābti divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un nodots mediķiem, bet pieci cilvēki no ēkas bija evakuējušies saviem spēkiem.