Digitālas automatizētas sistēmas ieviešana ļauj līdz trīs reizēm samazināt kravu apkalpošanas laiku Rīgas ostā

SIA “Rīgas Universālais termināls” (RUT) ir pirmais no Rīgas ostas termināļiem, kur pilotprojekta ietvaros no š.g. 1. marta dokumentu aprite autotransporta beramkravām notiek tikai digitāli, savukārt kravas automašīnu iekļūšana, kā arī apkalpošana termināļa teritorijā - pilnībā automatizēti. Tas ir rezultāts pērn uzsāktajai Rīgas ostas procesu digitalizācijai, kur kā viens no pirmajiem soļiem tiek izstrādāta un ostā ieviesta automatizēta, autonoma caurlaižu sistēma. Darbu ietvaros paredzēts arī digitalizēt dokumentu apriti kravu pārvadāšanai uz ostas termināļiem, kā arī automatizēt personu un kravu iekļūšanu ostas teritorijā.